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В Казани стартовала третья всероссийская GMP-конференция

27.08.2018

Сегодня в столице Татарстана стартовала трехдневная всероссийская конференция с международным участием «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».

Открывая мероприятие, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков отметил, что ежегодно акценты тем конференции меняются, это говорит о непрерывном развитии фармацевтического рынка.

«Невозможно выходить на новые рынки, если компании не соответствуют высоким стандартам качества», – отметил в свою очередь статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов, приветствуя участников конференции, заметил, что республика обладает большим потенциалом: «Есть огромное окно возможностей для фармы и для создания новых мощностей в нашем регионе».

В течение трех дней участники конференции планируют обсудить вопросы, связанные с реализацией программы «Фарма 2030», результатами реализации 140-ФЗ, а также вопросы рационального использования ресурсов и межстранового взаимодействия в области GMP.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GMP-конференция
Персоны
Шестаков Владислав Николаевич
Директор Государственного института лекарственных средств
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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27.08 — 29.08 III Всероссийская GMP-конференция
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