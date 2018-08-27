В Казани стартовала третья всероссийская GMP-конференция

Сегодня в столице Татарстана стартовала трехдневная всероссийская конференция с международным участием «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».

Открывая мероприятие, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков отметил, что ежегодно акценты тем конференции меняются, это говорит о непрерывном развитии фармацевтического рынка.

«Невозможно выходить на новые рынки, если компании не соответствуют высоким стандартам качества», – отметил в свою очередь статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Министр промышленности и торговли республики Татарстан Альберт Каримов, приветствуя участников конференции, заметил, что республика обладает большим потенциалом: «Есть огромное окно возможностей для фармы и для создания новых мощностей в нашем регионе».

В течение трех дней участники конференции планируют обсудить вопросы, связанные с реализацией программы «Фарма 2030», результатами реализации 140-ФЗ, а также вопросы рационального использования ресурсов и межстранового взаимодействия в области GMP.