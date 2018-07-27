В казанском IT-парке создали онлайн-сервис по поиску дешевых лекарств

Резиденты бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка создают платформу MyPharm, в основе которой лежит технология блокчейн. Онлайн-сервис позволяет находить лекарственные препараты по самым низким ценам. Система должна выйти из тестового режима уже осенью этого года.

По мнению одного из инициаторов создания системы, главная проблема производителей и поставщиков – дефицит информации.

«Из-за этого одни не могут найти более дешевые лекарства и их аналоги, а другие – завышают цены и пользуются незнанием конкурентов», – убежден Наиль Гизатуллин.

Именно этот вакуум и намерены заполнить стартаперы, используя данные из открытых источников и применяя технологию блокчейн. В создание продукта основатели вложили собственные накопления – около 500 тыс. руб. Вернуть их обратно и получить прибыль они планируют за счет подписки и рекламных блоков.

«Пока проект сыроват, и его авторы, вероятно, не понимают, как работает рынок, – полагает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. – Во-первых, подобные программы давно уже есть (например, у «Протек»). Во-вторых, покупка у того или иного поставщика определяется не только ценой, но еще, как минимум, двумя факторами: объемом закупки, а значит, размером скидки и величиной отсрочки. Я уже не говорю о том, что на рынке существует кризис доверия, и есть масса аптек и сетей, в которые некоторые поставщики принципиально не грузят товар, т.к. понимают, что потом не смогут получить за него деньги».