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В Кисловодске подожгли аптеку, неоднократно уличенную в безрецептурной продаже «Лирики»

19.01.2018

Сообщение о пожаре в популярной среди аптечных наркоманов Кисловодска аптеке, расположенной на улице Героев Медиков, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ставропольскому краю 18 января в 20.43. Спустя считанные минуты пожарно-спасательное подразделение прибыло на место. В результате слаженной работы пожарных - 13 человек и 5 единиц техники – огонь был быстро потушен и успел незначительно повредить лишь рольставни на окне. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Эта аптека печально знаменита и неоднократно становилась объектом обсуждения на различных антинаркотических совещаниях. В 2015 году здесь прошли три флеш-моба, участники которых ставили у входа в фармучреждение гроб, давая понять, что бесконтрольная продажа сильнодействующих препаратов сродни торговле смертью. Она попадала в поле зрения МВД – то одного гражданина поймают за руку при покупке семи капсул «Лирики» за 1000 руб., то другого. По итогам проверок заводились дела об административной ответственности. Только в декабре 2017 года Арбитражный суд Ставропольского края рассмотрел три дела по искам территориального органа Росздравнадзора к индивидуальному предпринимателю, владеющему этой организацией, и каждый раз устанавливал штраф в размере ... 4 тыс. руб.

Это не единственный случай на Ставрополье, когда, отчаявшись положить конец многочисленным нарушениям закона со стороны фармпредприятий легитимными способами, местные жители идут на крайние меры. Осенью 2017 года такие же «предупреждения» делали еще двум аптекам Кисловодска.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
пожар
безрецептурная продажа
Фармвестник-ТВ
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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