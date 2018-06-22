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В Костромской области сотрудницы фармкомпании осуждены за взятки и подкуп

22.06.2018

Нейский межрайонный прокурор поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней и 42-летней жительниц города Костромы. Директор коммерческой организации, осуществляющей оптово-розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями, и менеджер по продажам этой организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 204 УК РФ, п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору; дача взятки должностному лицу лично, совершенное группой лиц), сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

Судом установлено, что осужденные передавали денежные средства исполняющей обязанности заведующей аптечного учреждения в городе Нея за совершение действий в интересах фармкомпании, а именно: за систематическое заключение договоров поставок лекарственных средств только с их организацией. В общей сложности на счет руководителя аптеки было перечислено около 150 тыс. руб. Кроме того, судом установлен факт дачи взятки в размере около 90 тыс. руб. заведующей аптечного пункта ОГБУЗ «Павинская РБ» за аналогичные действия. Денежные средства перечислялись на банковские карты руководителей аптечных учреждений.
С учетом позиции гособвинителя, наличия несовершеннолетних детей у одной осужденной и частичного признания вины – у другой, каждой осужденной назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


Ранее приговором суда за получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) осуждена заведующая муниципальной аптекой в Нее. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 210 тыс. руб. По иску прокурора с нее взысканы незаконно полученные в качестве взятки денежные средства в размере около 150 тыс. руб.
Фармацевтическая компания, в интересах которой действовали осужденные, по постановлению прокурора привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировым судом юридическое лицо оштрафовано на сумму 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Костромская область
уголовное дело
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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