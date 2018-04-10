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В Красноярске раскрыли сговор по реализации фальсифицированного медицинского кислорода

10.04.2018

Прокуратура Красноярского края готова передать в суд уголовное дело в отношении экс-директора «Химического завода» (филиал АО «Красмаш») и руководителя ООО ТД «Факел». Следствие установило, что в 2015 г. эти лица производили медицинский газообразный кислород и сбывали его под видом продукции «Красмаша». При этом у торгового дома «Факел» не было регистрационного удостоверения. Кислород поставлялся не только в больницы Красноярского края, но и в лечебные учреждения Тывы.

Делом занимался первый следственный отдел второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Речь идет о серии преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238.1,
ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств и незаконные производство и сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Известно, что Владимир Клешков, в 2015 г. возглавлявший химзавод АО «Красмаш», в прошлом году был признан банкротом. На этот шаг его вынудили пойти непогашенные обязательства перед Росимуществом на сумму 5,93 млн рублей, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. Экс-директор проработал на предприятии более 40 лет, пройдя путь от инженера до руководителя, а в 2016 г. ушел на пенсию.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Красноярский край
фальсификация
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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