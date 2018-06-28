В Минздраве Ульяновской области и в ОАО «Ульяновскфармация» проходят обыски

В Минздраве, Законодательном собрании Ульяновской области и ОАО «Ульяновскфармация» 28 июня прошли обыски. Следственные действия проводятся в рамках проверки соблюдения законности при проведении госзакупок лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщили председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин и депутат Госдумы Алексей Куринный.

«В результате централизации закупки лекарств, которая реализуется на территории Ульяновской области последние три года, ущерб для бюджета, по моим данным, составил не менее 300 млн рублей, – написал Алексей Куринный в своем профиле в соцсети. – Всего же было освоено порядка 3,5 млрд руб. Я неоднократно указывал на это лично губернатору, но никакой реакции не последовало».

В начале июня депутат побывал в крупнейшей областной больнице и пришел к выводу, что медицинская помощь оказывается там в условиях острого дефицита лекарственных препаратов. Однако уже спустя несколько дней Минздрав региона опроверг эту информацию, сообщив, что ЛПУ обеспечены всем необходимым. По данным ведомства, всего на льготное лекарственное обеспечение жителей Ульяновской области в 2018 году выделено более 1,5 млрд рублей, из них 508,6 млн рублей — деньги областного бюджета. И это значительно больше, чем в предыдущие годы.

Между тем претензии к Минздраву по поводу организации лекарственной помощи населению есть не только у депутата. Многочисленные просчеты при составлении конкурсной документации и проведении госзакупок в интересах ЛПУ неоднократно становились предметом изучения территориального органа ФАС. Ульяновская ФАС была вынуждена отменить совместные торги, в результате чего ЛПУ оставались без требуемых медикаментов и расходных материалов. Дошло до того, что отделение рентгеновской ангиографической диагностики и интервенционной хирургии регионального сосудистого центра Ульяновской областной клинической больницы было вынуждено приостановить свою деятельность с 21 марта на два месяца, потому что персоналу было попросту не с чем работать.