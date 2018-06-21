В московских поликлиниках появятся полноценные аптечные пункты

До конца 2018 года новый современный облик получат почти 150 льготных аптечных пунктов, расположенных в поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения города Москвы. Вместо небольших помещений с окном в стене, через которое фармацевты выдавали бесплатные лекарства по рецепту, появляются полноценные аптечные пункты. Они занимают более просторные помещения, отделенные витринами и прозрачными перегородками. Стены внутри окрашивают в светлые тона, а рабочее пространство фармацевтов разбивают на функциональные зоны, освещение делают более ярким, сообщается на официальном сайте мэра г. Москвы.

После ремонта в льготных аптечных пунктах становится больше окон для выдачи, обслуживать пациентов одновременно смогут два фармацевта, что снижает риск возникновения очередей.

Обновляется не только внешний вид льготных аптечных пунктов, но и их техническое оснащение: компьютеры, принтеры, сканеры штрих-кодов, фармацевтические холодильники и прочее оборудование. Во многих пунктах ремонт уже либо сделан полностью, либо находится на завершающем этапе.

Всего в Москве сейчас работает более 260 льготных аптечных пунктов. В них пациенты льготных категорий при наличии рецепта от лечащего врача получают лекарственные препараты бесплатно или с 50-процентной скидкой. Планируется, что все льготные аптечные пункты будут отремонтированы до конца 2019 года. Исключения составят лишь те, которые расположены в медицинских организациях, где в ближайшие годы запланирован капитальный ремонт, их приведут в порядок одновременно со всеми помещениями учреждения.