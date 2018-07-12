В Московской области ликвидирован дефицит вакцины от полиомиелита

Все учреждения здравоохранения Подмосковья полностью обеспечены вакциной от полиомиелита.

«Препарат еще в июне поступил в медучреждения региона в необходимом количестве», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Ранее в Подмосковье был зафиксирован дефицит вакцины.

«К нам поступали жалобы, однако ситуация быстро разрешилась. На сегодняшний день вакцинация проходит в штатном режиме, согласно установленному графику. «Живую» вакцину получили в количестве 200 тыс. доз, а инактивированную - 105 тыс. доз», - рассказал Дмитрий Марков.