В Московской области вдвое выросло число аптек, реализующих наркотические анальгетики

За 2017 год в Подмосковье было открыто 57 аптек, предоставляющих наркотические обезболивающие средства, из которых 39 – это аптеки ГБУ МО «Мособлмедсервис», 18 – представлены государственными учреждениями здравоохранения.

«В 2017 году на территории Московской области открылось в два раза больше аптек с комнатой хранения наркотических средств, чем годом ранее. Такая мера позволила исключить случаи перебоев в обеспечении пациентов, получающих паллиативный уход», – сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в регионе уделяется серьезное внимание обеспечению больных с онкологией необходимыми препаратами.

«Помимо увеличения числе аптек с данной группой медикаментов, для пациентов Подмосковья, получающих паллиативный уход, существует возможность безвозмездно воспользоваться услугой доставки пациента или его родственников от лечебного учреждения, в котором был оформлен рецепт, до аптеки, в которой можно получить специальный лекарственный препарат, а затем вернуться обратно. Всего в 2017 году таким образом было обслужено более 400 человек», – отметил министр.

Еще одним нововведением стало открытие так называемых аптек «полного цикла», их основное преимущество в удобном расположении (центр города) и круглосуточном режиме работы, пояснили в пресс-службе и уточнили, что работа по открытию таких аптек продолжится.