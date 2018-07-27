В Москве прошли обыски по делу о перепродаже дорогостоящих онкопрепаратов

В Москве в рамках уголовного дела в отношении бывшего сотрудника фармкомпании Roche полиция обыскала фармацевтический склад компании ООО «Система» и изъяла документы и технику, пишет РБК.

Обыск по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), прошел в середине июля по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32.

Как сообщалось ранее, Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило два уголовных дела в отношении бывших сотрудников Roche. Согласно версии следствия, неустановленные лица и бывшие сотрудники фармкомпании ​похитили и перепродали препарат «Мабтера» (МНН ритуксимаб) на общую сумму около 60 млн руб.

Первое дело возбуждено в июне 2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, ​совершенное организованной группой) против неустановленных лиц. Считается, что они незаконно получили у врачей городского клинического онкологического диспансера Санкт-Петербурга рецепты на 558 упаковок ритуксимаба по 500 мг и 806 упаковок по 100 мг и реализовали их в аптеке № 5 сети «Петербургские аптеки». Бюджет из-за похищения и перепродажи лекарств мог потерять до 55 млн руб.

В конце января 2018 г. возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК, но уже в отношении бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова, который с 2014 г. в компании не работает, и жителя Екатеринбурга Евгения Захарова. Предполагается, что преступления совершены в период с 2013 по 2015 г., когда врачи городской больницы Санкт-Петербурга № 15 выписали для Александрова и Захарова 34 упаковки ритуксимаба по 500 мг и 31 упаковку по 100 мг на общую сумму 2,9 млн руб. Препараты могли сбываться через аффилированную с Захаровым компанию ООО «НПП Русэкомед».

Как заявляла ранее «ФВ» руководитель по юридическим вопросам, комплаенс и корпоративным коммуникациям Roche в России Инна Пантелеева, компания в настоящий момент сотрудничает со следствием.

«Roche привержена высоким стандартам в области комплаенс в части взаимодействия с врачебным сообществом и иными участниками рынка – любое взаимодействие осуществляется строго в рамках правил международной группы Roche, существующего законодательства и индустриальных кодексов. Взаимодействие с врачебным сообществом построено на четких критериях и ограничено рамками научной деятельности», – добавила она.