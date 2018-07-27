 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
240

В Москве прошли обыски по делу о перепродаже дорогостоящих онкопрепаратов

27.07.2018

В Москве в рамках уголовного дела в отношении бывшего сотрудника фармкомпании Roche полиция обыскала фармацевтический склад компании ООО «Система» и изъяла документы и технику, пишет РБК.

Обыск по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), прошел в середине июля по адресу: ул. Ленинская Слобода, 32.

Как сообщалось ранее, Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило два уголовных дела в отношении бывших сотрудников Roche. Согласно версии следствия, неустановленные лица и бывшие сотрудники фармкомпании ​похитили и перепродали препарат «Мабтера» (МНН ритуксимаб) на общую сумму около 60 млн руб.

Первое дело возбуждено в июне 2017 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, ​совершенное организованной группой) против неустановленных лиц. Считается, что они незаконно получили у врачей городского клинического онкологического диспансера Санкт-Петербурга рецепты на 558 упаковок ритуксимаба по 500 мг и 806 упаковок по 100 мг и реализовали их в аптеке № 5 сети «Петербургские аптеки». Бюджет из-за похищения и перепродажи лекарств мог потерять до 55 млн руб.

В конце января 2018 г. возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК, но уже в отношении бывшего регионального менеджера Roche Владислава Александрова, который с 2014 г. в компании не работает, и жителя Екатеринбурга Евгения Захарова. Предполагается, что преступления совершены в период с 2013 по 2015 г., когда врачи городской больницы Санкт-Петербурга № 15 выписали для Александрова и Захарова 34 упаковки ритуксимаба по 500 мг и 31 упаковку по 100 мг на общую сумму 2,9 млн руб. Препараты могли сбываться через аффилированную с Захаровым компанию ООО «НПП Русэкомед».

Как заявляла ранее «ФВ» руководитель по юридическим вопросам, комплаенс и корпоративным коммуникациям Roche в России Инна Пантелеева, компания в настоящий момент сотрудничает со следствием.

«Roche привержена высоким стандартам в области комплаенс в части взаимодействия с врачебным сообществом и иными участниками рынка – любое взаимодействие осуществляется строго в рамках правил международной группы Roche, существующего законодательства и индустриальных кодексов. Взаимодействие с врачебным сообществом построено на четких критериях и ограничено рамками научной деятельности», – добавила она.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
26.07.2018 В 1-м полугодии прибыль Roche выросла на 35%
25.07.2018 Roche получает доступ к системе доставки препаратов на основе экзосом молока
23.07.2018 Бывшего президента фармдистрибьюторской компании осудили на 15 лет за продажу «паленых» лекарств
18.07.2018 Противовирусный препарат Roche достиг конечных точек в клиническом исследовании III фазы
16.07.2018 FDA предупреждает о поддельных предупредительных письмах
Метки
Roche
мошенничество
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения