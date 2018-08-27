В Новосибирске будет создан филиал НИИ медицинской техники

Центр по испытаниям и экспертизе медицинского оборудования (филиал ФГБУ ВНИИИМТ) начнет работу в Новосибирске в 2019 г. Инициатором его создания выступил Росздравнадзор. Об этом рассказал гендиректор Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники (СибНИИЦМТ) Дмитрий Белик (на фото) в ходе форума «Технопром-2018». На базе этой организации будет организован центр.

Это позволит производителям, расположенным в Сибири и на Дальнем Востоке, быстрее регистрировать медизделия. Центр будет проводить технические, токсикологические испытания и исследования по предварительной экспертизе технической документации. Дмитрий Белик отметил, что осенью решатся все организационные вопросы.

«За Уралом масса производителей медицинской техники. И пока им приходится проходить все этапы испытаний и регистрации в Москве. Центр нужен и для облегчения процедуры регистрации, и для конкуренции с иностранными компаниями. Как представитель испытательной лаборатории хочу отметить, что сибирская медтехника по качеству не уступает иностранной», – сказал «ФВ» руководитель испытательной лаборатории медицинских изделий СибНИИЦМТ Ренат Ахметов.

Компании-производители одобрили создание в Новосибирской области кластера в сфере производства электронных высокотехнологичных изделий.

«Необходим некий экспертный орган, который бы обеспечил административный ресурс и поддержку общественности», – отметил заместитель директора предприятия «Медтех» Алексей Бехтерев.