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В новосибирском биотехнопарке идет доследственная проверка

16.08.2018

Новосибирский общественник Владимир Кириллов стал инициатором очередной проверки в отношении АО «Управляющая компания "Биотехнопарк"». Он подал заявление в региональное ГУ МВД о возможном хищении бюджетных средств должностными лицами компании. На своей странице в Facebook г-н Кириллов опубликовал Постановление о передаче материалов расследования из МВД во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ «для принятия решения в порядке ст. 145 УК РФ».

«Из рассекреченных материалов ОРД по прослушиванию телефонных переговоров директора ООО "Медхолдинггрупп" Франк Т.С. установлено, что к возможному хищению бюджетных средств мошенническим путем, выделенных в АО "УК Биотехнопарк" имеет непосредственное отношение генеральный директор АО "УК Биотехнопарк" Кожевников В.Н. и директор ООО "Биотехнопарк-эксперт" Гутова Е.А.», – говорится в этом документе.

Председатель совета директоров АО «УК Биотехнопарк» Андрей Бекарев подтвердил «ФВ», что в компании проходит доследственная проверка.

«По неофициальной информации, проблема заключается в том, что есть завышение цены по отдельным позициям поставленного оборудования. Речь не идет о выводе денег, использовании средств нецелевым образом, – сказал он. – Со времени оглашения отчета КСП проведено огромное количество проверок. Отклонения цен от запланированных зафиксированы на уровне 3-7% по разным видам оборудования – это происходило в 2014 году, когда курсы валют показывали гораздо более значительные колебания. По некоторым позициям определение стоимости было сформулировано некорректно, без учета конкретной комплектации».

Андрей Бекарев сообщил, что оборудование поставлено в полном объеме.

«Есть контракты, по которым менеджменту удалось значительно снизить цену, поэтому конечная стоимость не превысила плановую», – отметил он.

В фокус внимания правоохранительных органов биотехнопарк попал осенью 2017 г. Тогда в компании прошла проверка Контрольно-счетной палаты, которая выявила нарушения при использовании бюджетных средств. В результате Минэкономразвития потребовал вернуть в областной бюджет 20,8 млн руб., полученных с нарушением условий предоставления субсидии. Ирония заключалась в том, что эти средства должен был выделить учредитель компании – правительство региона. В связи с решением этого вопроса в финансировании биотехнопарка вновь возникли сложности.

«Бесконечная череда проверок демотивирует персонал. Сейчас подозрения пали на людей, которые сделали многое для развития компании, стали ее двигателем, несмотря на внешние обстоятельства», – сказал Андрей Бекарев.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
биотехнопарк
Новосибирская область
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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