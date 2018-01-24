В отношении АО «РОСТА» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Московской области 23 января признал обоснованным заявление о банкротстве АО «РОСТА», поданное Павлом Костенко. В отношении компании введена процедура наблюдения на шесть месяцев до 23 июля 2018 г., говорится в определении суда.

Временным управляющим АО «РОСТА» утверждена Валерия Мерзлова. Следующее заседание суда состоится 26 июня 2018 г.

Павел Костенко подал заявление о признании банкротом «РОСТА» в конце сентября 2017 г., а 12 октября в рамках этого дела ЗАО «Алтайвитамины» подало заявление об установлении размера требований кредиторов. Затем аналогичные документы поступили от SCA Hygiene Products, Merck , ООО «Профилактика», ООО «Алкалоид-Рус».

11 декабря 2017 г. Сбербанк заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве АО «РОСТА». Согласно п.2 и п.2.1. ст.7 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», кредитная организация должна объявить о своем намерении за 15 дней до подачи иска. Но пока иска банка в системе арбитражных дел не зафиксировано.

В октябре 2017 г. аналогичное уведомление опубликовал «ОТП Банк». Однако позже планы кредитной организации изменились и был подан иск о взыскании долга в размере 47,66 млн руб.

А 26 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление от АО «Нижфарм» о взыскании с ЗАО «Радуга Продакшн» 1,59 млрд руб. Кроме того поступило ходатайство об обеспечении иска. Суд принял иск и наложил арест на заложенное имущество в качестве обеспечительных мер по иску.

В марте 2017 г. между ЗАО «Радуга продакшн» и АО «Нижфарм» заключен договор залога имущества. Согласно базе СПРАК, речь шла об оборудовании завода, в документе перечислены более 160 единиц залога. Как поясняли тогда в «Нижфарме», залог был необходим для урегулирования задолженности компании «РОСТА» перед «Нижфармом». Согласно определению суда стоимость арестованного имущества составила 323,93 млн руб.