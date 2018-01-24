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В Петербургских аптеках могут ввести электронные рецепты

24.01.2018

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко и глава постоянной Комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева внесли на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому в городских поликлиниках смогут оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными, сообщает zaks.ru.

«Многим пациентам, особенно когда речь идет о хронических заболеваниях, показаны длительные, иногда пожизненные курсы лекарственной терапии. Не совсем правильно вынуждать болеющих людей каждый раз приходить в поликлинику только для того, чтобы продлить предыдущее назначение. В некоторых случаях врач может сделать это по электронному запросу пациента, что позволит ему обратиться за препаратом прямо в аптеку», – поясняет А. Тетердинко.

Он предлагает наделить правительство Петербурга полномочием по введению электронных рецептов на лекарственные препараты в соответствии с федеральным законодательством. При этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт на бумаге за подписью врача. Данная практика уже существует в Москве.

«Появление электронных рецептов защитит пациентов от ошибки при неправильном прочтении фармацевтом наименования или дозировки препарата, навсегда снимет проблему дешифровки неразборчиво написанных рецептов и убережет пациентов и аптечных работников от потери времени. Кроме того, врач может с легкостью отменить уже выпущенный и хранящийся в базе данных рецепт в любое время до момента отпуска по нему препарата - например, если обнаружил в предписании ошибку», – отметил депутат.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
электронные рецепты
Санкт-Петербург
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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