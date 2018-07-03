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В Прикамье централизуют закупки лекарственных препаратов для ЛПУ

03.07.2018

В Пермском крае приступили к вводу в эксплуатацию блока «Совместные закупки» Региональной информационной системы. Согласно приказу краевого Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, приобретать в рамках совместных конкурсов и аукционов рекомендовано 256 наименований лекарственных препаратов.

До 1 июля шло обучение сотрудников медицинских организаций работе по новой схеме и формирование заявок от ЛПУ, сами торги должны быть проведены в августе.

«Пока совместные торги будут проводиться только по лекарствам, но потом по мере необходимости на эту схему будут переведены и другие закупки, - говорит министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. – Мы рассчитываем, что за счет укрупнения лотов наценки на медикаменты в 15-20%, которые имеют место сейчас, уйдут в прошлое. Конечно, порядка 20% бюджета, предусмотренного на приобретение расходных материалов, медикаментов и медизделий, останется у медучреждений на случай непредвиденных ситуаций. Их они смогут тратить самостоятельно для удовлетворения экстренных нужд.

По итогам 2017 года расходы на госзакупки в Прикамье составили около 55 млрд рублей, из них свыше 13 млрд рублей – в интересах учреждений здравоохранения. При этом экономия бюджетных средств увеличилась на 9,1% по сравнению с предыдущим годом.

— Весь прошлый год мы работали над тем, чтобы повысить эффективность этих трат, избежать нецелевых расходов, сделать закупки более обоснованными, прозрачными и конкурентными, — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

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Метки
госзакупки
Пермский край
лекарственные препараты
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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