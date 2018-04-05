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В России будет создана общенациональная система учета онкобольных

05.04.2018

Вице-премьер Ольга Голодец провела 4 апреля рабочее совещание, посвященное проекту национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. Цель стратегии – реализация комплекса мер государственной политики в области борьбы с онкологическими заболеваниями, направленных на снижение общей смертности от онкологии, в том числе лиц трудоспособного возраста, повышение доступности и качества медицинской помощи.

Главной темой обсуждения стал вопрос о создании общенациональной системы учета больных с онкозаболеваниями. По итогам заседания дано поручение в течение полутора месяцев определить головной центр (взрослый и детский) анализа учета всех онкобольных на территории РФ.

«Система должна заработать по всей стране. Все регионы должны включиться одновременно. Необходимо в режиме онлайн наладить систему контроля. Нам должно быть видно все: выявление заболевания, диагноз, этапы лечения», – отметила Ольга Голодец.

Ранее вице-премьер отмечала, что система оказания онкологической помощи населению должна в первую очередь ориентироваться на раннее выявление онкологических заболеваний. Кроме того, по словам Ольги Голодец, после установления диагноза система должна работать автоматически: получение лекарств, направлений, лечение.

1 марта 2018 года Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному Собранию заявил о необходимости срочного принятия онкологической программы на долгосрочный период до 2030 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
онкология
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02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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