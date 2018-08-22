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В Санкт-Петербурге прошел российско-финский курс «Экология и культивирование лекарственных растений»

22.08.2018

В Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете (СПХФУ) 12-18 августа 2018 г. проходил Российско-финский интенсивный курс «Экология и культивирование лекарственных растений». Он объединил преподавателей и студентов из России и Финляндии, специализирующихся в области фармакогнозии, ботаники и агротехнологии. Курс был организован при поддержке Программы FIRST+ (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Program), которая финансируется Министерством образования и культуры и Национальным агентством образования Финляндии (EDUFI). Основная часть курса проходила в Питомнике лекарственных растений СПХФУ.

Студенты научились идентифицировать лекарственные растения и отличать их от растений-примесей. Практические занятия позволили изучить современные методы выращивания лекарственных растений в открытом и закрытом грунте, освоить методы заготовки, сушки и первичной переработки различных видов лекарственных растений.

В настоящее время в СПХФУ проводится активная работа по реализации совместных российско-финских научных проектов, посвященных синтезу новых лекарственных веществ, технологии современных лекарственных форм, а также изысканию новых биологически активных веществ природного происхождения. Фитобиотехнология, как одно из наиболее перспективных направлений в разработке лекарственных средств, вызвала живой интерес у слушателей.

Автор: Мария Повыдыш
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Метки
растительные препараты
Фармвестник-ТВ
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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