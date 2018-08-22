В Санкт-Петербурге прошел российско-финский курс «Экология и культивирование лекарственных растений»

В Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете (СПХФУ) 12-18 августа 2018 г. проходил Российско-финский интенсивный курс «Экология и культивирование лекарственных растений». Он объединил преподавателей и студентов из России и Финляндии, специализирующихся в области фармакогнозии, ботаники и агротехнологии. Курс был организован при поддержке Программы FIRST+ (Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Program), которая финансируется Министерством образования и культуры и Национальным агентством образования Финляндии (EDUFI). Основная часть курса проходила в Питомнике лекарственных растений СПХФУ.

Студенты научились идентифицировать лекарственные растения и отличать их от растений-примесей. Практические занятия позволили изучить современные методы выращивания лекарственных растений в открытом и закрытом грунте, освоить методы заготовки, сушки и первичной переработки различных видов лекарственных растений.

В настоящее время в СПХФУ проводится активная работа по реализации совместных российско-финских научных проектов, посвященных синтезу новых лекарственных веществ, технологии современных лекарственных форм, а также изысканию новых биологически активных веществ природного происхождения. Фитобиотехнология, как одно из наиболее перспективных направлений в разработке лекарственных средств, вызвала живой интерес у слушателей.