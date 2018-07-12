 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
764

В Санкт-Петербурге уничтожаются лекарства, закупленные по программе «Семь нозологий»

12.07.2018

На Центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурга (ОАО «Фармбаза») обнаружено более двух тысяч упаковок просроченного противоопухолевого препарата «Ацеллбия» (МНН ритуксимаб) производства «Биокада». Как сообщают СМИ Санкт-Петербурга, стоимость партии составила около 130 млн руб.

Сообщение об обнаружении крупной партии просроченного противоопухолевого лекарства сначала появилось на портале «Фонтанка.ру». В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД изданию пояснили, что о партии препарата, предназначенного для утилизации, стало известно в рамках проведения оперативных мероприятий по делу о мошенничестве, связанном с незаконными действиями на госторгах.

В комитете по здравоохранению Петербурга другому изданию - «КоммерсантЪ» - рассказали, что препарат закупил Минздрав РФ в рамках программы «Семь нозологий» еще в 2015 г. Использовать лекарство предполагалось в 2016 г. В начале 2015 г. главный онколог города с учетом данных из соответствующего регистра пациентов составил заявку, а в октябре того же года Минздрав закупил лекарства. По данным комитета, для Санкт-Петербурга ритуксимаб был поставлен в двух дозировках общим объемом 16 639 упаковок.

Но до истечения срока годности в 2016-2017 гг. оказались востребованными не все лекарства. В 2017 г. власти Санкт-Петербурга сумели перераспределить в 11 регионов почти четыре тысячи упаковок «Ацеллбии» на сумму 224,8 млн руб. «Тем не менее часть препарата в объеме 2216 упаковок на сумму 132,8 млн руб. осталась невостребованной и с 1 января 2018 года перемещена в карантинную зону ОАО «Фармбаза»,— сообщили «Коммерсанту» в комитете.

В пресс-службе Комитета добавили, что для недопущения нанесения ущерба бюджету в декабре 2017 г. правительство города договорилось с «Биокадом» о замене этой партии на новую «после наработки заводом необходимого объема».

В правоохранительных органах заявляют, что никаких дел по поводу обнаружения просроченных лекарств не возбуждено, проводится проверка. Интересно, что оперативные мероприятия на Центральной фармбазе проводились по громкому делу о так называемых вторичных продажах.

В ноябре 2017 г. в ходе совместной операции правоохранительных органов с привлечением сотрудников Росздравнадзора выявлен факт вторичной продажи дорогостоящих препаратов «Мабтера» и «Ацеллбия», ранее поставленных по федеральной программе «7 нозологий» в ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» г. Санкт-Петербург, в другие медицинские учреждения региона.

Тогда был зафиксирован незаконный сбыт 1 364 упаковок препарата на общую сумму 54,85 млн руб. По факту мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
01.06.2018 Пациентские организации и чиновники не могут договориться об использовании дженериков в лечении орфанных заболеваний
04.05.2018 Минздрав закупает препараты в рамках программы «7ВЗН»
29.03.2018 Минздрав закупает препараты в рамках программы «7 ВЗН»
27.03.2018 Минздрав закупает препараты в рамках программы «7 ВЗН»
01.03.2018 Минздрав закупает препараты в рамках программы «7 ВЗН»
Метки
программа "7 нозологий"
просроченные лекарственные средства
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения