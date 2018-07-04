В Санкт-Петербурге запущен циклотрон нового поколения

В отделении ядерной диагностики Центра протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) запущен циклотрон для производства радиофармпрепаратов. Аппарат даст возможность проводить позитронно-эмиссионную томографию десяти с лишним тысячам онкологических пациентов ежегодно.

Циклотрон обеспечивает максимальную производительность изотопа фтор-18. Также аппарат обладает технологией производства изотопа Ga-68, необходимого, прежде всего, для диагностики опухоли предстательной железы.

«Циклотрон нового поколения даст нам возможность расширить линейку производимых радиофармпрепаратов и обеспечить ими все три наших диагностических центра ПЭТ/КТ в Петербурге», – говорит председатель правления МИБС Аркадий Столпнер.

В организацию отделения ядерной медицины МИБС вложил около 500 млн руб.