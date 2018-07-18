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В Саратове ищут претендентов на ассортимент банкротящихся аптек

18.07.2018

Единственный актив саратовской аптечной сети «Календула», за который еще можно выручить деньги, чтобы частично покрыть долги предприятия перед кредиторами, - медикаменты и медицинские изделия. За 10,5 тысяч позиций аптечного ассортимента антикризисный управляющий намерен выручить на аукционе не менее 2,5 млн рублей.

Продать товар уже пытаются, как минимум, в четвертый раз с начала года. Прошлые торги никого не заинтересовали. Согласно документации аукциона, у некоторых единиц фармацевтической и парафармацевтической продукции срок годности либо подходит к концу, либо уже закончился. Однако ставка делается на ту, более внушительную часть медикаментов, которая может быть использована до 2019-2021 годов.

ООО «Календула» учреждено в декабре 2016 года путем реорганизации ООО «Аптека «Календула». Сеть состояла из 20 аптек, расположенных преимущественно в центре Саратова. Иск о признании организации банкротом поступил в марте прошлого года, а уже в июне 2017 г. было введено конкурсное производство. Суммарная задолженность предприятия составляет без малого 30 млн рублей.

Следующее судебное заседание по делу о банкротстве намечено на 1 августа.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
банкротство
аптека
Саратов
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16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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