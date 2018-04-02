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В Сеченовке будут создавать искусственные органы и бионаноматериалы

02.04.2018

В Научно-технологическом парке биомедицины Сеченовского университета в рамках стратегического партнерства с НИУ МИЭТ в марте 2018 года создан новый Институт бионических технологий и инжиниринга. Директором института назначен доцент кафедры биомедицинских систем МИЭТ Дмитрий Телышев (на фото).

В ключевые задачи института входит разработка искусственных органов и бионических протезов, гемосовместимых антикоагулянтных покрытий для имплантатов, а также тканевая инженерия, умная диагностика и органы на чипах. На первом этапе в нем будут открыты две лаборатории: носимых биосовместимых устройств и бионических протезов, а также биомедицинских нанотехнологий. Кроме того, институт будет вести разработку персонализированных диагностических систем для помощи в принятии решений при ранней диагностике заболеваний.

Среди текущих проектов – искусственное сердце, искусственная почка, антибактериальные покрытия для искусственных протезов и органов, нанокомпозитные покрытия для имплантатов связок суставов, имплантационный наноматериал для восстановления костно-хрящевых дефектов.

«В новом Институте бионических технологий и инжиниринга создаются две лаборатории разного профиля, одна из них будет разрабатывать новые бионаноматериалы, другая заниматься проектированием искусственных органов и протезов. Мы формируем новую международную команду из инженеров и медицинских специалистов Сеченовского университета, заведовать лабораториями будут ученые с мировым именем. Взаимодействие между инженерным и медицинским сообществом позволит реализовать более амбициозные проекты», – заявил Дмитрий Телышев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
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23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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