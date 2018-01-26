 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
229

В Сеченовском университете пересматривают подходы к подготовке провизоров

26.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

О планах внести изменения в программу обучения студентов по специальности фармация с учетом растущего спроса на специалистов фармпроизводства сообщил ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко (на фото). Он встретился с журналистами 25 января в Конгресс-центре университета, где позже прошел праздник, давший старт серии мероприятий, посвященных 260-летнему юбилею Сеченовского университета, который будет отмечаться в 2018 году.

В ходе встречи с прессой Петр Глыбочко рассказал о масштабной реорганизации ведущего медицинского вуза страны, которая проводится в последние годы. По его словам, сегодня Первый мед представляет собой не университет, а «молодую корпорацию с новыми направлениями, новыми традициями, новым оснащением».

На вопрос корреспондента «ФП», какие изменения претерпевает система подготовки специалистов в области фармации, ректор ответил, что «к этой теме мы подошли только в 2017 году».

«Мы пришли к выводу, что такое количество провизоров нам в стране не нужно, – сказал он, говоря о выпуске специалистов для работы в аптеках. Ректор посетовал, что заявок на подготовку специалистов от аптечных организаций вуз не получает: «За те восемь лет, что я возглавляю университет, ни одна аптека как работодатель к нам не обратилась с запросом: подготовьте такое-то количество провизоров. Ни одна!».

В то же время, сказал он, серьезные компании-производители ЛС, такие, как «Р-Фарм», Roche, «Фармстандарт» и другие, приходят в университет и жалуются, что провизоров, которых готовит вуз, потом приходится переучивать, чтобы они могли работать на производстве.

«Мы им говорим: давайте договоримся по-другому : мы оставляем программу подготовки провизоров, но, начиная со старших курсов, меняем подход: заключаем с вами договор – готовим для фирмы столько специалистов, сколько пойду туда работать. Для выпускников это важно? Важно. У них будет место работы, хорошая зарплата. Кроме того, работодатель платит им стипендию, плюс платит университету. Это хорошо? Хорошо!».

По словам Петра Глыбочко, надо изменить существующие подходы к подготовке студентов, потому что отрасль сегодня действительно нуждается в специалистах фармпроизводства, а их на рынке нет. Следует внести изменения в программу обучения провизоров, и вуз сейчас этим занимается в рамках учебно-методического объединения по медицинскому и фармацевтическому образованию, сказал ректор.

«Мы не уходим от подготовки специалистов для аптек, – пояснил Петр Глыбочко, – провизоры нужны. Но надо понимать – в каком количестве, чтобы завтра не переучивать и опять тратить деньги на обучение. Лучше сразу подготовить специалиста для конкретной отрасли. Вот такая стоит задача».

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
Материалы по теме
23.01.2018 За Уралом откроется первая магистратура по промышленной фармации
17.11.2017 Владимир Петров: логика познания нарушается авторами образовательных стандартов, которые ни дня не проработали в вузе
23.10.2017 В Первом МГМУ им.И.М. Сеченова при подготовке фармспециалистов планируют применять симуляторы
09.10.2017 Около 4 тысяч выпускников мед- и фармфакультетов 2017 не дошли до аккредитации
04.09.2017 Программа обучения первокурсников Института фармации и трансляционной медицины обновилась на треть
Метки
фармацевтическое образование
Персоны
Глыбочко Петр Витальевич

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения