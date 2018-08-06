В Сеченовском университете стартуют две новые образовательные программы для студентов Института фармации

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева Института фармации Сеченовского университета в сотрудничестве с зарубежными фармкомпаниями завершила создание новых обучающих программ.

Сотрудники кафедры провели анализ деятельности зарубежных компаний в РФ и определили набор компетенций, необходимых выпускнику для последующего успешного трудоустройства. По результатам анализа они сформировали концепцию обручающей программы и направили целевой группе зарубежных компаний предложения о сотрудничестве. Созданные на кафедре программы необходимы для работы в фармацевтической индустрии и при этом полностью укладываются в дисциплины, преподаваемые на кафедре фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева.

Первая программа посвящена организации службы экологического мониторинга на фармпроизводствах. Партнером в развитии этого научного направления выступила компания «АстраЗенека Индастриз» (AstraZeneca). Владение унифицированными требованиями к экологическим параметрам любого фармацевтического предприятия позволит выпускникам составить конкуренцию при трудоустройстве в любую иностранную или отечественную фармкомпанию.

Вторая обучающая программа, посвященная регистрации и сертификации новых лекарств на территории РФ, позволит выпускнику свободно ориентироваться в нормативной документации и процессах, необходимых для успешной работы. По этой программе университет заключил партнерское соглашение с компанией «Анджелини Фарма Рус» (Angelini, Италия), сотрудники которой и будут задействованы в образовательном процессе. Кроме того, программа подразумевает интеграцию с кафедрой фармации Института фармации.

Студенты 5 курса Института фармации смогут поступить на учебу по данным образовательным программам по результатам конкурса, который будет проводиться на кафедре фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева в начале учебного года.