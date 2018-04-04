В Севастополе профилактическая вакцинация под угрозой срыва

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Севастополю обеспокоен ситуацией с закупкой иммунодиагностических препаратов на 2018 год.

«Вопросы закупок иммунодиагностических препаратов для проведения вакцинации населению по эпидемическим показаниям, препаратов для постановки иммунодиагностических туберкулиновых проб не решены Департаментом здравоохранения Севастополя на протяжении 2017 года, – говорится в письме, направленном начальником регионального Роспотребнадзора Романом Проскуриным директору департамента Антону Бахлыкову. – В связи с этим в прошлом году не проводились запланированные вакцинации против туляремии, ветряной оспы, лептоспироза, шигеллеза, клещевого энцефалита».

Закупленные в 2017 году вакцины поступили в медицинские организации лишь в декабре, в итоге план профилактической вакцинации по ряду нозологий не был выполнен. В 2018 году ситуация не улучшилась. Количество препаратов, имеющихся в наличии, ниже потребности: например, для профилактики менингококковой инфекции по плану необходимо привить 155 человек, а имеется только 81 доза препарата. К тому же до сих пор не решен вопрос соблюдения принципа «холодовой цепи» при хранении иммунобиологических препаратов на складах 3-4 уровней в ЛПУ. В некоторых медицинских организациях для транспортировки вакцин используют контейнеры старше 10 лет. Имеет место несоблюдение сроков их хранения.

Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Севастополю ждет от Департамента здравоохранения информацию о сроках начала поставок вакцин и усиления контроля за выполнением плана профилактических прививок на текущий год.