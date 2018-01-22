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В Севастополе региональные льготники вынуждены оплачивать инсулин из своего кармана

22.01.2018

В Севастополе больные сахарным диабетом из числа региональных льготников снова вынуждены покупать лекарственные препараты за собственные деньги.

Перебои с поставками инсулинов наблюдались весь прошлый год. В ноябре виновным во всех бедах больных сахарным диабетом «назначили» главного эндокринолога Севастополя Олега Поповича. Комментируя освобождение врача от функций главного специалиста, директор Департамента здравоохранения Антон Бахлыков приводил такие данные: «В Севастополе уровень смертности пациентов с сахарным диабетом – в четыре раза выше, чем среднероссийский по сельской местности. Смерть от инсулиновой комы в XXI веке в городе недопустима, а у нас такие факты есть!».

Олега Поповича обвинили в том, что он не смог своевременно создать реестр больных сахарным диабетом, что затруднило работу Департамента по планированию потребности территории в препаратах при формировании закупок.

В декабре руководство Департамента здравоохранения города рапортовало, что работа над ошибками проведена, кадровые решения коснулись и отдела закупок, заявки на 2018 г. спланированы так, чтобы все нуждающиеся спокойно получили положенные им лекарственные средства. Но вот начался новый год, а проблемы, с которыми столкнулись региональные льготники, остались старые.

Чтобы хоть как-то покрыть дефицит, ведомство решило перевести 4 тысячи упаковок инсулинов с федеральной льготы на региональную. Соответствующий приказ уже подписан, и вскоре должен начаться отпуск лекарств в пунктах выдачи. Как отразиться метод латания дыр на федеральных льготниках, не сообщается.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
противодиабетические препараты
Севастополь
Фармвестник-ТВ
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17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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