В Татарстане статус единственного поставщика лекарств для медорганизаций закрепили в законе

Госсовет Татарстана 21 июня принял законопроект о внесении изменения в республиканский закон о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан. Суть поправки сводится к тому, что единственным поставщиком лекарственных и медицинских товаров в медицинские организации региона назначено ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Также именно это предприятие будет эксклюзивно оказывать ЛПУ услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники.

В настоящее время ГУП и так наделено данными полномочиями в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ. Однако предполагается, что закрепление данного статуса соответствующей нормой закона придаст ему больше веса, а также снимет вопросы, которые ранее могли возникать у территориального органа ФАС.

Как говорится на сайте предприятия, ГУП «Таттехмедфарм» – единственная организация в регионе, которая обеспечивает население полным спектром фармацевтических услуг. В ее состав входят: аптечный склад, аптечная сеть, информационно-справочная служба. По итогам I квартала 2018 года компания стала одним из крупнейших госзаказчиков в республике, заключив 122 контракта на 1,17 млрд руб.

Напомним, что аналогичная практика назначения ГП или ГУП единственным поставщиком лекарств и медизделий в ЛПУ закреплена региональным законодательством в Нижегородской, Архангельской и Калужской областях и в Республике Чувашия.