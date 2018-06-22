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В Татарстане статус единственного поставщика лекарств для медорганизаций закрепили в законе

22.06.2018

Госсовет Татарстана 21 июня принял законопроект о внесении изменения в республиканский закон о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан. Суть поправки сводится к тому, что единственным поставщиком лекарственных и медицинских товаров в медицинские организации региона назначено ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Также именно это предприятие будет эксклюзивно оказывать ЛПУ услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники.

В настоящее время ГУП и так наделено данными полномочиями в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ. Однако предполагается, что закрепление данного статуса соответствующей нормой закона придаст ему больше веса, а также снимет вопросы, которые ранее могли возникать у территориального органа ФАС.

Как говорится на сайте предприятия, ГУП «Таттехмедфарм» – единственная организация в регионе, которая обеспечивает население полным спектром фармацевтических услуг. В ее состав входят: аптечный склад, аптечная сеть, информационно-справочная служба. По итогам I квартала 2018 года компания стала одним из крупнейших госзаказчиков в республике, заключив 122 контракта на 1,17 млрд руб.

Напомним, что аналогичная практика назначения ГП или ГУП единственным поставщиком лекарств и медизделий в ЛПУ закреплена региональным законодательством в Нижегородской, Архангельской и Калужской областях и в Республике Чувашия.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Республика Татарстан
Фармвестник-ТВ
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19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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