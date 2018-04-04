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В телемедицине выживут крупные и узкопрофильные IT-компании

04.04.2018

На прошедшем 3 апреля Mobile Health Congress 2018 встретились IТ-компании, работающие в телемедицине и врачи. Повестка дня – перспективы внедрения мобильных приложений, искусственного интеллекта и медицинской техники в повседневную жизнь пациента. На сегодня десятки IT-компаний идут в сегмент телемедицины, рассчитывая на быструю монетизацию от своих дистанционных услуг. Генеральный директор Medesk Владимир Ковальский (на фото) предостерег стартапы от иллюзий: «История успеха в телемедицине, это прежде всего история крупных брендов, которые имеют высокое доверие в потребительской среде. Именно такие гиганты смогут конверсировать трафик пользователей в потребителей медицинских услуг».

Другие эксперты также соглашались, что малым компаниям, входящим на рынок телемедицины с любым продуктом – от искусственного интеллекта до блокчейна с удобными приложениями, – нужно акцентировать работу на узких профилях, где есть потребность в качественном сервисе для пациентов или их родственников.

Ожидать большого прорыва в потреблении телемедицинских услуг населением компаниям не стоит, еще раз напомнили эксперты. Глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в ГД РФ Артем Кольцов считает, что искусственный интеллект, как и блокчейн, будут повсеместно массово использоваться населениям тогда, когда все присутствующие здесь уже будут стариками. Поэтому проекты в медицине должны быть ориентированы на долгосрочную окупаемость.

Директор по распространению технологий в «Яндекс» Григорий Бакунов сообщил «ФВ», что внедрение мобильной медицинской техники для использования рядовым потребителем в России также будет происходить не быстро из-за процедуры сертификации, которая занимает минимум год. «Пока потребитель использует различные фитнес-браслеты в качестве профилактики здоровья. Это можно назвать маркетингом для будущего телемедицины. Но реальное диагностирование здоровья будет проходить исключительно на сертифицированном оборудовании, которого пока крайне мало создается в России», – отметил г-н Бакунов.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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