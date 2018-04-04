В телемедицине выживут крупные и узкопрофильные IT-компании

На прошедшем 3 апреля Mobile Health Congress 2018 встретились IТ-компании, работающие в телемедицине и врачи. Повестка дня – перспективы внедрения мобильных приложений, искусственного интеллекта и медицинской техники в повседневную жизнь пациента. На сегодня десятки IT-компаний идут в сегмент телемедицины, рассчитывая на быструю монетизацию от своих дистанционных услуг. Генеральный директор Medesk Владимир Ковальский (на фото) предостерег стартапы от иллюзий: «История успеха в телемедицине, это прежде всего история крупных брендов, которые имеют высокое доверие в потребительской среде. Именно такие гиганты смогут конверсировать трафик пользователей в потребителей медицинских услуг».

Другие эксперты также соглашались, что малым компаниям, входящим на рынок телемедицины с любым продуктом – от искусственного интеллекта до блокчейна с удобными приложениями, – нужно акцентировать работу на узких профилях, где есть потребность в качественном сервисе для пациентов или их родственников.

Ожидать большого прорыва в потреблении телемедицинских услуг населением компаниям не стоит, еще раз напомнили эксперты. Глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в ГД РФ Артем Кольцов считает, что искусственный интеллект, как и блокчейн, будут повсеместно массово использоваться населениям тогда, когда все присутствующие здесь уже будут стариками. Поэтому проекты в медицине должны быть ориентированы на долгосрочную окупаемость.

Директор по распространению технологий в «Яндекс» Григорий Бакунов сообщил «ФВ», что внедрение мобильной медицинской техники для использования рядовым потребителем в России также будет происходить не быстро из-за процедуры сертификации, которая занимает минимум год. «Пока потребитель использует различные фитнес-браслеты в качестве профилактики здоровья. Это можно назвать маркетингом для будущего телемедицины. Но реальное диагностирование здоровья будет проходить исключительно на сертифицированном оборудовании, которого пока крайне мало создается в России», – отметил г-н Бакунов.