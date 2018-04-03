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В Ульяновской области разоблачили очередные продукты под видом БАД и лекарств

03.04.2018

Ульяновское УФАС России оштрафовало индивидуального предпринимателя за распространение ненадлежащей рекламы лекарственных пищевых продуктов. Ранее он уже привлекался к административной ответственности территориальными органами УФАС Карелии и Марий Эл.

Речь идет о ненадлежащей рекламе продукции под торговой маркой «Фитомакс», которая распространяется по почтовым ящикам многоквартирных домов по всей стране под видом газеты «Вестник здоровья». Год назад такая печатная продукция попала к одному из жителей Ульяновска. Пролистав газету, он обратил внимание на то, что она продвигает товары, которые даже не зарегистрированы в качестве БАД, как высокоэффективные лекарственные средства, спасающие от серьезных недугов, тем самым вводя потребителей в заблуждение. Гражданин направил обращение в УФАС.

Комиссия Ульяновского УФАС подтвердила правильность выводов заявителя, а также установила, что реклама продукции под торговой маркой «Фитофарм» содержала несоответствующие действительности сведения о характеристиках товара, назначении, потребительских свойствах. Вопреки требованию закона «О рекламе» продукты с названиями «Окапин» и «Ухонорм» рекламировались с использованием образов врачей, а БАД «Гастрофилин» обещал улучшение состояния страдающим «заболеваниями желудка, печени, поджелудочной».

В газете отсутствовали выходные данные, и Ульяновскому УФАС пришлось провести целое детективное расследование, чтобы найти того, кто стоял за этой рекламой. Для этого были сделаны запросы в «Ростелеком», «Регистратору доменных имен» и организациям, которые предоставляли свои помещения под выставки-продажи снадобий.

Оказалось, что и сайт «Фитофарм», и номер телефона, по которому принимались заказы на данные товары (примерно 600–700 руб. за баночку), зарегистрированы на одного и того же индивидуального предпринимателя Васильева Н.В. Решением Ульяновского УФАС он оштрафован на 12 тыс. руб. При назначении размера штрафа было учтено, что ранее «Вестник здоровья» уже попадал в поле зрения территориальных органов УФАС Карелии и Марий Эл, и его создатель привлекался к административной ответственности.

На днях нарушитель отчитался об уплате штрафа. Перечисленная же продукция по-прежнему активно продается в многочисленных интернет-магазинах с теми же вводящими потребителей в заблуждение описаниями.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
Ульяновская область
недостоверная реклама
БАД
Фармвестник-ТВ
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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