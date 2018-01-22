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В Вене прошел 76-й ежегодный бал фармацевтов

22.01.2018

В государственной столице Австрии и неофициальной мировой столице вальса городе Вена 20 января прошел 76-й ежегодный бал фармацевтов. Благодаря приглашению компании «Санта», вот уже 20 лет продвигающей и развивающей бренд «Кармолис» в России и ЕАЭС, на бал приехали представители крупнейших и активнейших российских аптечных сетей и ассоциаций.

Сезон балов в Вене, который открывает 31 января бал-маскарад, заканчивается в последних числах февраля. Представители всех индустрий и направлений по очереди проводят свои тематические бальные встречи. Российская фармацевтическая делегация участвовала в своем профильном мероприятии вот уже в седьмой раз.

Большинство руководителей российских аптечных сетей приезжают в музыкальную столицу Европы со своими супругами или парами для того, чтобы не только обсудить дальнейшую стратегию развития и узнать актуальные новости о жизни и эволюции постоянно растущего бренда «Кармолис», но и иметь возможность «блеснуть» на балу в международном медицинско-фармацевтическом светском обществе в самом сердце Вены, в дворцовом комплексе Ховбург, некогда принадлежавшем Габсбургам.

«Мы впервые присутствуем на этом мероприятии и отметили, что еще есть много аспектов деловой и культурной жизни представителей фармотрасли, которые не только полезно, но и приятно познавать вместе с коллегами, конкурентами и просто хорошими профессионалами», – отметил управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев.

Благодаря энтузиазму и личной вовлеченности четы Ульяновых это мероприятие в очередной раз открыло сезон активного делового и межличностного общения многих ключевых лиц в российском фармацевтическом ритейле и международном фармпроизводстве.

Генеральный директор аптечной сети «Мега-фарм» Андрей Гусев: «Мария Ильинична собрала нас в очень важный момент для координации усилий игроков российского фармацевтического ритейла. Многие вопросы здесь можно решить в темпе вальса, в прямом и переносном смыслах слова».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Австрия
Персоны
Кондратьев Александр

Управляющий партнер аптечной сети АСНА
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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