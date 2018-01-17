В Волгоградской области поставкой наркотических препаратов в ЛПУ займется новая организация

Комитет по здравоохранению Волгоградской области решает вопрос о лицензировании уполномоченной организации, которая будет осуществлять функции распределения и отпуска наркотических средств в медицинские организации региона. Такая необходимость возникла в связи с предстоящим акционированием ГУП «Волгофарм», которое до сих пор выполняло данные обязанности.

«Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает государственную монополию на основные виды деятельности по обороту данных веществ, включая распределение, – говорит директор ГУП «Волгофарм» Елена Бахина. – Так что отпускать подобные препараты в ЛПУ акционерное общество не сможет. Этим займется другая уполномоченная организация. Сейчас проводится соответствующая работа, чтобы исключить перерывы в снабжении медицинских учреждений наркотическими средствами и психотропными веществами. Аптеки «Волгофарм» по-прежнему будут заниматься реализацией этих жизненно необходимых медикаментов населению, а также их отпуском льготным категориям граждан».

Решением Волгоградской областной думы ГУП «Волгофарм» включено в Программу приватизации государственного имущества Волгоградской области на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. Оно будет акционировано путем преобразования, что позволит переоформить лицензии без приостановления фармацевтической деятельности.

Сегодня ГУП насчитывает 106 аптек и 55 аптечных пунктов.