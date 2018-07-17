Валентина Матвеенко: федеральные закупки препаратов для пяти орфанных нозологий начнутся с 2019 года

Совет Федерации планирует принять закон о внесении изменений в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», которые расширят программу «Семь нозологий» на пять орфанных заболеваний, в весеннюю сессию. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с сенаторами.

«Еще хочу отметить, очень приятно, что нас слышат. <…> Вот к Вам обращались, Вы поддержали – Силуанов Антон Германович услышал – по орфанным заболеваниям. Мы условились, что будем действовать поэтапно, и первые пять нозологий, особенно в части обеспечения лекарствами детей, будут внесены уже в этом году в закон. Мы такой законопроект внесли в Думу, постараемся на весенней сессии его принять, чтобы с 2019 года уже закупка этих лекарств и финансировалась, закупалась централизованно Минздравом. И будем поэтапно двигаться», – сказала Валентина Матвиенко, обращаясь к Дмитрию Медведеву.

Совет Федерации 16 июля 2018 г. внес в Госдуму законопроект по расширению перечня программы «Семь высокозатратных нозологий», лекарства для которой закупаются на средства федерального бюджета.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Госдумы, список заболеваний пополнится пятью новыми нозологиями. «Семь нозологий» предлагается пополнить такими заболеваниями: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов. Общие затраты на пять нозологий составят 10 млрд руб. в год. При этом в Совете Федерации полагают, что в результате централизованной закупки можно будет сэкономить 20–30%.