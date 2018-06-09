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Валентина Матвиенко пообещала фарпроизводителям поддержку

09.06.2018

В рамках рабочего визита в Петербург председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 8 июня посетила завод компании «Биокад» на площадке «Нойдорф» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что рабочее совещание прошло в блиц-формате, участники делового разговора сумели затронуть ключевые темы и обозначить позиции по наиболее актуальным вопросам развития отрасли. Так, Валентина Матвиенко напомнила, что программа «Фарма-2020» близится к заданной точке и это значит, что сейчас самое время подвести итоги и наметить перспективы развития на ближайшие годы.

«Что вам необходимо, какие меры поддержки, и какие важные шаги необходимы от федеральных властей? Что нужно от городских властей? Давайте обозначать проблемы и думать, что с этим делать», – призвала Валентина Матвиенко.

Фармпроизводители не замедлили с ответом – ключевой вопрос, который остается актуальным – объективные условия на госторгах для отечественных компаний, производящих лекарственные препараты по полному циклу.

«Мы видим это везде. Когда выходим на экспорт в другие страны, видим, что везде в мире ситауция схожая – если в стране есть предприятие, работающее по полному циклу, то наиболее комфортные условия будут созданы прежде всего для таких производств», – прокомментировал свою позицию президент компании «Биокад» Дмитрий Морозов.

Спикер Совета Федерации с такой трактовкой согласилась и пообещала поддержку, подчеркнув при этом, что и у фармпроизводителей есть обязанности перед государством – чтобы качество отечественных препаратов было не хуже мировых стандартов и при этом сохранялась бы конкурентная цена.

Автор: Светлана Петрова, «Фармацевтический вестник»
Персоны
Морозов Дмитрий Валентинович
Генеральный директор «БИОКАД»
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
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