Валентина Матвиенко: лекарства для лечения орфанных заболеваний нужно закупать на федеральные деньги

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от первого вице-премьера—министра финансов Антона Силуанова полностью перевести на федеральный уровень вопрос лекарственного обеспечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями, пишет «Коммерсант».

Выступая на заседании СФ, г-н Силуанов сообщил, что «федерация готова помочь регионам реализовывать это полномочие», взяв на себя «часть ответственности». «Это опять какая-то полумера»,— заявила Валентина Матвиенко. По ее мнению, вопрос должен быть полностью переведен на федеральный уровень и реализовываться за счет федерального бюджета.

Валентина Матвиенко полагает, что иначе опять получится ситуация, когда «одному региону дали, а другому не дали»: «Нужно системное решение: взяли проблему — закрыли ее. Что региональные деньги, что федеральные — это все государевы деньги».

После передачи полномочий на федеральный уровень, по ее словам, удастся сэкономить деньги, будет наведен порядок с учетом, станет понятно, «сколько людей болеет, какие лекарства эффективные, какие — неэффективные».

«Надеюсь, вы нас услышали»,— заключила спикер СФ.

Напомним, в начале июня уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным просила помочь решить вопрос с централизацией закупок лекарств для детей с орфанными заболеваниями.

Президент пообещал помочь: «Неоднократно уже к этому. вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому».