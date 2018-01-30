Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования

Компания WORLD MEDICINE начала свою деятельность в 1998 году. Сегодня WORLD MEDICINE – это группа компаний с центральным офисом в Лондоне, в состав которой входят компании с идентичным названием в Великобритании, Греции, Румынии, Болгарии, Турции и других странах. Группа компаний World Medicine занимается разработкой, производством и продажей фармацевтической продукции и представлена более чем в 35 странах мира. Общая численность персонала составляет более 2 500 человек. Годовой оборот превышает 200 млн. евро.
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«ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
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OBL Pharm (ФП «Оболенское») – российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением современных, качественных лекарственных препаратов в соответствии с международными стандартами GMP и ISO.
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ООО «НПО Петровакс Фарм» – ведущий российский разработчик и производитель инновационных фармацевтических препаратов и вакцин. Компания основана в 1996 году командой российских ученых с целью разработки, производства и внедрения в практику здравоохранения оригинальных лекарственных средств. Среди основных направлений деятельности предприятия – производство вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции для Национального календаря профилактических прививок, разработка и выпуск иммунобиологических препаратов.
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Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
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«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
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Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
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Glenmark Pharmaceuticals Ltd. - международная интегрированная фармацевтическая компания, в основе деятельности которой научные исследования и разработка инновационных лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-75 фармацевтических и биотехнологических компаний мира по размеру выручки (рейтинг SCRIP 100, 2017г).
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Российская компания «Фармамед.РФ» ведет свою деятельность с 2003 года. Компания производит готовые лекарственные средства и фармацевтические субстанции, успешно реализует проекты в области исследования и разработки технологий синтеза активных фармацевтических субстанций, новых лекарственных веществ и форм.
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АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
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По разным подсчетам, ежегодный экономический ущерб от ротавирусной инфекции составляет 7—15 млрд руб. Такие цифры озвучили эксперты на сессии, посвященной иммунизации, во время Гайдаровского форума. Вакцинация позволит управлять инфекцией и, соответственно, снижать бюджетные потери. Правда, исследований о том, во сколько обойдется новая прививка, не так много. Возможно, одна из причин этого — отсутствие практики долгосрочного планирования программы иммунизации.
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