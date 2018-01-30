Расширение Национального календаря прививок надо начинать с долгосрочного планирования

По разным подсчетам, ежегодный экономический ущерб от ротавирусной инфекции составляет 7—15 млрд руб. Такие цифры озвучили эксперты на сессии, посвященной иммунизации, во время Гайдаровского форума. Вакцинация позволит управлять инфекцией и, соответственно, снижать бюджетные потери. Правда, исследований о том, во сколько обойдется новая прививка, не так много. Возможно, одна из причин этого — отсутствие практики долгосрочного планирования программы иммунизации.