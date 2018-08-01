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Лента · В России
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Вебинар: особенности подключения импортеров лекарственных препаратов к ИС«Маркировка»

01.08.2018

26 июля на платформе онлайн-издания «Катрен-Стиль» состоялся очередной вебинар в рамках проекта по маркировке лекарств, посвященный особенностям подключения импортеров лекарств к системе маркировки.

Эксперт по информационным технологиям в сфере здравоохранения и маркировке лекарственных средств Дмитрий Баглей рассказал о том, как в данный момент проходит регистрация операций импорта в Информационной системе «Маркировка». Также речь шла об агрегировании, инвентаризации и других процессах взаимодействия с поставщиками логистических услуг. Кроме того, эксперт ответил на вопросы участников вебинара.

В вебинаре приняли участие 266 слушателей. Если вы пропустили этот вебинар, то можете посмотреть его запись ниже.

Кроме того, приглашаем вас и ваших коллег посещать наши вебинары. Участие в вебинаре в реальном времени дает возможность задать эксперту вопрос, интересующий именно вас. Кроме того, постфактум мы публикуем только избранные записи вебинаров.

Онлайн-издание «Катрен-Стиль» – официальный информационный партнер эксперимента Росздравнадзора по внедрению маркировки лекарственных средств.

Видеозапись вебинара:

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, входящий в пятерку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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