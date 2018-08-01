Вебинар: особенности подключения импортеров лекарственных препаратов к ИС«Маркировка»

26 июля на платформе онлайн-издания «Катрен-Стиль» состоялся очередной вебинар в рамках проекта по маркировке лекарств, посвященный особенностям подключения импортеров лекарств к системе маркировки.

Эксперт по информационным технологиям в сфере здравоохранения и маркировке лекарственных средств Дмитрий Баглей рассказал о том, как в данный момент проходит регистрация операций импорта в Информационной системе «Маркировка». Также речь шла об агрегировании, инвентаризации и других процессах взаимодействия с поставщиками логистических услуг. Кроме того, эксперт ответил на вопросы участников вебинара.

В вебинаре приняли участие 266 слушателей. Если вы пропустили этот вебинар, то можете посмотреть его запись ниже.

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Онлайн-издание «Катрен-Стиль» – официальный информационный партнер эксперимента Росздравнадзора по внедрению маркировки лекарственных средств.

Видеозапись вебинара: