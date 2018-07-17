Вебинар: персональные юридические риски в работе первостольника

19 июля в 12.00 по Москве на сайте www.katrenstyle.ru состоится бесплатный вебинар на тему: «Риски фармацевтической деятельности: персональная ответственность первостольника».
В программе вебинара:
- Осуществление фармацевтического консультирования;
- Информирование покупателей о наличии товаров нижнего ценового сегмента;
- Отпуск ЛП по рецептам, экспертиза рецептов;
- Предоставление достоверной информации о реализуемых товарах аптечного ассортимента (БАД, косметика);
- Соблюдение кассовой дисциплины;
- Соблюдение правил хранения товаров аптечного ассортимента в торговом зале;
- Ответственность за нарушение установленных требований.
На вебинаре можно будет не только услышать экспертное мнение по заявленной теме, но и задать любые вопросы лектору в режиме онлайн. Помимо вебинаров на тему фармзаконодательства, журнал «Катрен-Стиль» регулярно публикует новости о правовых изменениях и инициативах в отрасли. Например, недавно Минздрав начал разработку законопроекта по введению больших штрафов за неточное фармконсультирование.
О лекторе: Лариса Гарбузова - к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург.