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Лента · В России
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Вебинар: персональные юридические риски в работе первостольника

17.07.2018
Фото: ru.depositphotos.com

19 июля в 12.00 по Москве на сайте www.katrenstyle.ru состоится бесплатный вебинар на тему: «Риски фармацевтической деятельности: персональная ответственность первостольника».

В программе вебинара:

  1. Осуществление фармацевтического консультирования;
  2. Информирование покупателей о наличии товаров нижнего ценового сегмента;
  3. Отпуск ЛП по рецептам, экспертиза рецептов;
  4. Предоставление достоверной информации о реализуемых товарах аптечного ассортимента (БАД, косметика);
  5. Соблюдение кассовой дисциплины;
  6. Соблюдение правил хранения товаров аптечного ассортимента в торговом зале;
  7. Ответственность за нарушение установленных требований.

На вебинаре можно будет не только услышать экспертное мнение по заявленной теме, но и задать любые вопросы лектору в режиме онлайн. Помимо вебинаров на тему фармзаконодательства, журнал «Катрен-Стиль» регулярно публикует новости о правовых изменениях и инициативах в отрасли. Например, недавно Минздрав начал разработку законопроекта по введению больших штрафов за неточное фармконсультирование.

О лекторе: Лариса Гарбузова - к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург.

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Метки
АО НПК «Катрен»
вебинар
Компании
Катрен АО НПК «Катрен» – национальный дистрибьютор, входящий в пятерку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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