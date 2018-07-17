Вебинар: персональные юридические риски в работе первостольника

19 июля в 12.00 по Москве на сайте www.katrenstyle.ru состоится бесплатный вебинар на тему: «Риски фармацевтической деятельности: персональная ответственность первостольника».

В программе вебинара:

Осуществление фармацевтического консультирования; Информирование покупателей о наличии товаров нижнего ценового сегмента; Отпуск ЛП по рецептам, экспертиза рецептов; Предоставление достоверной информации о реализуемых товарах аптечного ассортимента (БАД, косметика); Соблюдение кассовой дисциплины; Соблюдение правил хранения товаров аптечного ассортимента в торговом зале; Ответственность за нарушение установленных требований.

На вебинаре можно будет не только услышать экспертное мнение по заявленной теме, но и задать любые вопросы лектору в режиме онлайн. Помимо вебинаров на тему фармзаконодательства, журнал «Катрен-Стиль» регулярно публикует новости о правовых изменениях и инициативах в отрасли. Например, недавно Минздрав начал разработку законопроекта по введению больших штрафов за неточное фармконсультирование.

О лекторе: Лариса Гарбузова - к.ф.н., доцент кафедры управления и экономики фармации Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург.