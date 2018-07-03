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Вероника Скворцова обозначила приоритеты работы Минздрава

03.07.2018

Главные направления деятельности Министерства здравоохранения РФ на ближайшие годы на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья обозначила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Во-первых, с 2019 года планируется расширить федеральную программу «7 нозологий», рассказала она. Г-жа Скворцова пообещала «поднять пять самых дорогостоящих орфанных препаратов на федеральный уровень». Таким образом, государственная программа льготного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями может увеличиться от семи до 12 нозологий.

Во-вторых, речь идет о расширении Национального календаря прививок. Так, глава Минздрава подтвердила, что к 2020 году он должен пополниться прививками от ротовируса и ветряной оспы, а также будет введена «тотальная иммунизация детей от гемофильной инфекции».

Третье ключевое направление – перевод прививок от пневмококковой инфекции людей старшего трудоспособного возраста (с 55 лет) с эпидемического регионального уровня к федеральному.

«Это важно с учетом нашей общей задачи помочь в сохранении здоровья людям старших возрастных групп», – подчеркнула Вероника Скворцова.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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