Вероника Скворцова обозначила приоритеты работы Минздрава

Главные направления деятельности Министерства здравоохранения РФ на ближайшие годы на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья обозначила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Во-первых, с 2019 года планируется расширить федеральную программу «7 нозологий», рассказала она. Г-жа Скворцова пообещала «поднять пять самых дорогостоящих орфанных препаратов на федеральный уровень». Таким образом, государственная программа льготного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями может увеличиться от семи до 12 нозологий.

Во-вторых, речь идет о расширении Национального календаря прививок. Так, глава Минздрава подтвердила, что к 2020 году он должен пополниться прививками от ротовируса и ветряной оспы, а также будет введена «тотальная иммунизация детей от гемофильной инфекции».

Третье ключевое направление – перевод прививок от пневмококковой инфекции людей старшего трудоспособного возраста (с 55 лет) с эпидемического регионального уровня к федеральному.

«Это важно с учетом нашей общей задачи помочь в сохранении здоровья людям старших возрастных групп», – подчеркнула Вероника Скворцова.