Вероника Скворцова: приоритетом Минздрава на ближайшие годы будет онкология

Минздрав намерен сосредоточиться на снижение смертности трудоспособного населения. Слабое звено здесь пока смертность от онкологических заболеваний. Об этом 30 января на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике рассказала министра здравоохранения Вероника Скворцова.

«Показатели смертности по туберкулезу, сердечно-сосудистым заболеваниям, ДТП выполнены давно, но есть проблема с онкологией. Первые три года смертность не снижалась, но при этом мы резко нарастили выявляемость, на ранних стадиях – до 56%. За счет этого снизили летальность – частоту смертей среди заболевших до 23% по результатам 2016 г. и увеличили пятилетнюю выживаемость. И было ясно, что пока не насытится эта выявляемость смертность не будет снижаться вслед за летальностью», – рассказал Вероника Скворцова.

Она добавила, что в последние два года смертность от онклогии снижается, Россия вышла на показатель 196,9 случая на 100 тыс. населения, на будущий год, по словам министра, должно быть 192,2. «Для этого многое делается, приоритетным направлением нашей работы в 2018 г. и последующие годы будет онкология», – подытожила министр.

Как сообщал «ФВ», сейчас идет утверждение национальной онкологической программы, которая должна быть утверждена правительством в текущем году.