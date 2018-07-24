Вероника Скворцова провела закрытое совещание с региональными руководителями ВОЗ

В Москве состоялось закрытое совещание Всемирной организации здравоохранения, которое возглавила Вероника Скворцова. Основная тема встречи была посвящена неинфекционным заболеваниям (НИЗ).

Как сообщил «ФВ» один из участников совещания, помимо НИЗ поднимались вопросы по онкологии, респираторным, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету. В общих чертах были обсуждены проекты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по здравоохранению.

Встреча руководителей пяти глобальных региональных офисов и штаб-квартиры ВОЗ по проблеме НИЗ прошла в рамках подготовки к 3-му совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по НИЗ. На прошедшей встрече подводились предварительные итоги работы независимой комиссии ВОЗ по инфекционным заболеваниям. Министр здравоохранения напомнила о роли России в проекте, который стартовал в 2011 году именно в Москве на глобальной конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям.

Отдельный вопрос был посвящен докладу Комиссии, в котором отражены шесть категорий рекомендаций. Доклад будет представлен на рассмотрение в ходе совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по НИЗ.