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Вероника Скворцова: в 2019 г. будет внедрена электронная форма контракта на лекарства

21.06.2018

Минздрав вместе с Федеральным казначейством намерены в 2019 году внедрить новый электронный порядок внесения данных в систему электронного учета лекарств. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассчитывает, что таким образом удастся устранить неточности, которые ведут к завышению цен на препараты, пишет ТАСС.

«Нам надо устранить ручной ввод данных по контрактам в систему, для этого вчера был подписан межведомственный приказ по созданию электронной формы контракта», – сообщила министр журналистам после совещания у президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, Федеральное казначейство планирует в 2019 году не только внедрить эту электронную форму, а сделать обязательным электронный ввод всех данных по каждому контракту по лекарствам.

Г-жа Скворцова отметила, что «если это произойдет, в течение 2019 года мы фактически профилактируем вольное и невольное искажение при внесении информации».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
лекарственные препараты
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
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18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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