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ViiV Healthcare представила на конференции AIDS 2018 данные III фазы исследований GEMINI 1 и 2

30.07.2018

Компания ViiV Healthcare представила более 20 тезисных докладов на 22-й Международной конференции по вопросам СПИДа (AIDS 2018), прошедшей 23–27 июля 2018 г. в Амстердаме. Данные, представленные в этом году, касаются главным образом новых вариантов терапии и тактик лечения.

По мере появления новых разработок в области терапии пациентов с ВИЧ, на протяжении последних нескольких лет фокус исследовательской деятельности ViiV Healthcare не ограничивался только уменьшением вирусной нагрузки. Новым направлением исследований стало решение проблемы потенциальных отдаленных рисков и токсических реакций, с которыми может быть ассоциирована пожизненная антиретровирусная терапия. Один из вариантов решения этой проблемы – всестороннее исследование возможности уменьшения количества компонентов терапии при сохранении ее вирусологической эффективности и высокого барьера к развитию мутаций резистентности.

Как отметил Джон К. Поттадж-мл., научный и медицинский директор компании ViiV Healthcare: «Представленные результаты исследований подтверждают целесообразность продолжения разработки двухкомпонентного режима и укрепляют нашу убежденность в том, что у многих пациентов возможен контроль заболевания с помощью приема двух препаратов вместо трех и более».

В рамках исследований III фазы GEMINI 1 и 2 двухкомпонентный режим терапии долутегравиром и ламивудином сравнивают с трехкомпонентным режимом терапии долутегравиром плюс фиксированная комбинация доз тенофовир/эмтрицитабин. Представлены результаты по основной конечной точке на 48-й неделе, свидетельствующие об эффективности двухкомпонентного режима терапии долутегравиром и ламивудином по сравнению с трехкомпонентным режимом терапии у людей, живущих с ВИЧ, ранее не получавших лечения.

Педро Кан, главный исследователь программы исследований GEMINI, заявил: «На протяжении последних 15–20 лет стандарт терапии ВИЧ развивался на основе трехкомпонентных режимов. Сейчас, когда в нашем распоряжении есть более мощные препараты, фокус внимания сдвигается в сторону переносимости и удобства терапии. Согласно результатам исследований GEMINI, мы можем добиться уровня эффективности трехкомпонентного режима с помощью двухкомпонентного режима. Эти результаты важны для пациентов с ВИЧ, которые принимают препараты для подавления активности вируса на протяжении всей жизни. Результаты этих исследований потенциально могут расширить парадигму применения этих режимов для терапии первой линии пациентов с ВИЧ».

Как отметил Джон К. Поттадж-мл.: «Данные, представленные на конференции AIDS 2018, дополнительно обосновывают необходимость пересмотреть традиционный подход к лечению ВИЧ-инфекции, основанный на применении трех и более лекарственных препаратов. Результаты программы исследований GEMINI подтверждают наше убеждение в том, что двухкомпонентный режим терапии долутегравиром и ламивудином может стать ценным вариантом терапии для пациентов, ранее не получавших лечения, и что ни один пациент не должен принимать больше необходимого количества препаратов».

Источник публикации: GlaxoSmithKline (GSK)

Метки
GlaxoSmithKline (GSK)
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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