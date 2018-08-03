Визиты медпредставителей по-прежнему основной источник информации о лекарствах для фармацевтов

По данным исследования компании Тop of Mind MR&C, «живые» визиты медицинских представителей остаются для провизоров и фармацевтов основным каналом донесения профессиональной информации от производителей ЛС. Большинство (92%) опрошенных работников аптек из разных регионов России за последний месяц получали информацию о препаратах посредством личных встреч с представителями фармацевтических компаний.

Вторым по значимости источником профессиональной информации для первостольников являются статьи в специализированных изданиях (в печатных и интернет-версиях). В таком формате повышали свою квалификацию за последний месяц 45% участников опроса. На третьем месте (37%) – получение знаний о ЛС при личном посещении образовательных мероприятий (семинаров/круглых столов/ конференций/симпозиумов).

Набирает популярность формат распространения профессиональной информации через социальные сети. Значительная доля опрошенных (35%) черпали сведения о препаратах в интернет-сообществах для фармацевтов.

Как показал опрос, дистанционный формат образовательных мероприятий становится неотъемлемой частью повышения уровня осведомленности работников аптек о ЛС – 28% респондентов получали за последний месяц информацию от компаний-производителей, участвуя в онлайн семинарах/вебинарах.

А вот дистанционные коммуникации медпредставителей с работниками аптек развиты пока мало. Только 5% участников опроса получали профессиональную информацию от представителей фармкомпаний по электронной почте, 12% – путем общения по телефону.

Примечательно, что в рамках сертификационных циклов информация от производителей ЛС дошла лишь до 6% провизоров и фармацевтов.

В ходе исследования Тop of Mind MR&C были опрошены свыше 350 провизоров/фармацевтов и руководителей самостоятельных и сетевых аптек (государственной/частной форм собственности) из городов России с численностью населения от 100 тыс. до 1 млн. человек.