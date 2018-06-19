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UPD: Владелец «Фармстандарта» и «Отисифарм» ликвидируется

19.06.2018

Кипрская компания Augment Investments Ltd, владеющая почти 100% АО «Фармстандарт» и около 70% ПАО «Отисифарм», ликвидируется. Об этом сообщил «Коммерсант». new «Отисифарм» официально подтвердил эту информацию.

Совпадение

По сведениям издания, с 13 июня все документы, направляемые в Augment, принимает ликвидатор Ирина Лучина. Она фигурирует в списке аффилированных лиц ПАО «Отисифарм» и является директором MDR Pharmaceutical Ltd (компании, входящей в группу лиц, к которым принадлежит «Отисифарм»).

new В сообщение о существенном факте ПАО «Отисифарм» информация о ликвидации Augment Investments Ltd подтвердилась. Общество ссылается на протокол собрания акционеров кипрской компании от 13 июня 2018 г.

Augment Investments Ltd теперь полностью принадлежит Виктору Харитонину, в марте 2018 г. АО «Фармстандарт» сообщило, что Егор Кульков, бывший партнер г-на Харитонина, перестал быть бенефициаром кипрской компании. На страничке компании на ресурсе Департамента регистрации компаний и владельцев собственности Республики Кипр Augment имеет действующий статус. В «Фармстандарте» и «Отисифарме» на запросы «ФВ» не ответили.

Как ранее сообщал «ФВ», Augment Investments Ltd стала участником нескольких арбитражных процессов. В июне 2018 г. Арбитражный суд Москвы принял иск Андрея Кузнецова к кипрской компании, он требует взыскать 1,57 млн руб. Подробности дела не приводятся, говорится лишь, что спор относится к категории дел, связанных с реорганизацией. Третьими лицами в деле являются ПАО «Отисифарм» и АО «Фармстандарт». Вполне возможно, что иск подал миноритарий, не согласный с условиями выкупа акций.

Позже еще один иск подала компания Index Ventures Ltd, она планирует получить с Augment 402,93 млн руб.

Реорганизация ПАО «Отисифарм» началась в сентябре 2017 г., тогда мажоритарный акционер Augment Investments Ltd. направил обязательное предложение о приобретении ценных бумаг «Отисифарм» по цене 175 руб. за акцию. На тот момент Augment Investments принадлежало 86,73% в ПАО, из них напрямую компания владела 68,98%, еще 12,85% и 4,9% было у ОАО «Фармстандарт-лексредства» и ОАО «Фармстандарт-Уфавита» соответственно.

В ноябре 2017 г. кипрская Augment Investments выкупила у миноритариев 12% «Отисифарм» за 3,1 млрд рублей, консолидировав таким образом 99,1% компании. В апреле 2018 г. Совет директоров принял решение о делистинге, а в мае акционеры утвердили это решение. При этом на собрании акционеров было решено, что выкуп акций у акционеров, не согласных с реорганизацией, должен проходить по цене 202 руб. за одну ценную бумагу. Index Ventures в свою очередь считает, что стоимость акций выше и составляет 772,21 руб. за штуку.

Аналогичные события происходили с другим активом Augment Investments - АО «Фармстандарт». В 2015 г. кипрская компания объявила о намерении выкупить 100% акций, а в марте 2017 г. произошел делистинг акций с Московской биржи.

Правда, не все миноритарные акционеры согласились с условиями реорганизации компании. В адрес Augment Investments поступил иск о взыскании убытков, причиненных в связи принудительным выкупом акций по заниженной цене, на сумму 542,44 млн руб. В феврале 2018 г. суд удовлетворил иск полностью.

Судьба миноритария в России

new Партнер Адвокатского бюро «Линия права» Владислав Ганжала, представляющий интересы Index Ventures, подробности дела рассказать пока не смог, однако отметил, что юристы планируют в ближайшее время обратиться в Центробанк РФ с вопросами о происходящем. «Получается очень циничная ситуация – оффшор приобрел акции у российских миноритариев по спорной цене и сразу «ушел» в ликвидацию в другой юрисдикции, недоступной для российских миноритариев», – сказал он.

Владислав Ганжала добавил, что они будут привлекать внимание арбитражных судов, чтобы они приняли обеспечительные меры, запрещающие российским акционерам Augment завершать ликвидацию компании, пока арбитражные суды не рассмотрят иски миноритариев. «Также мы планируем обратиться в правоохранительные органы, поскольку такие действия российских акционеров Augment могут содержать признаки мошенничества или иного состава», – заключил он.

Это не первая фармкомпания, поведением мажоритарных акционеров которой не довольны миноритарии. Например, владельцы небольших пакетов акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» не раз обращались в Центробанк в период проведения дополнительных эмиссий акций общества.

«Чаще всего сокрытие и не публикация всей информации доставляет проблем миноритариям, - рассказал «ФВ» один из миноритарных акционеров «36,6». – К примеру, мажоритарии не всегда раскрывают информацию о заседаниях совета директоров и принятые на них решения, почти не вносят изменения в списки аффилированных лиц, так же совершают различные сделки с заинтересованными лицами без обязательного согласования, отсутствуют комментарии топ менеджмента в связи с резкими изменениями курса акций. Все это говорит о безразличии к миноритариям. Часто публичные компании не публикуют отчеты и информацию об изменениях среди крупных акционеров, не желают проводить телефонные конференции с топ-менеджментом, и конечно же встречается несправедливая оценка при выкупе акций и при приобретении активов. Эти проблемы встречаются постоянно, увы, ЦБ редко вмешивается, даже если есть явные нарушения»

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Фармстандарт"
ПАО «Отисифарм»
Фармвестник-ТВ
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
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