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Владелец ростовского ЗАО «Фармацевт» делает ставку на стратегические инвестиции в IT

13.07.2018
Фото: автор

Учредитель ростовского ЗАО «Фармацевт» Павел Прибылов инвестирует 250 млн руб. в создание глобальной онлайн-платформы с использованием технологии блокчейн для рынка страхования. По мнению бизнесмена, данное решение продиктовано тем, что «настало время стратегических инвестиций в IT».

Разработка программного обеспечения — заметная статья расходов для страховых компаний, что делает готовые продукты достаточно дорогими. Создаваемая и пока существующая в формате демо платформа доступна как крупным страховым компаниям, так и частным лицам, готовым попробовать себя в страховом бизнесе, и в конечном счете позволит существенно экономить застрахованным.

Инвестор сравнивает свой проект с известным сервисом Uber. Платформа соединит собственно страховые компании, смежные бизнесы и потребителей и совершит небольшую революцию в страховании, причем не только в России, но и в перспективе - в мировом масштабе.

«Блокчейн проникает в самые разные сферы деятельности в России, - рассказал Forbes Павел Прибылов. – Я считаю, вскоре мы увидим, как он станет основополагающей технологией в новой экономике».

ЗАО «Фармацевт» занимается развитием аптечной розницы под брендом «Социальная аптека» (насчитывает более 300 торговых точек), оптовыми поставками лекарственных препаратов, медизделий и медицинского оборудования. По данным rusprofile.ru, выручка компании в 2016 году составила 7,3 млрд руб.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "Фармацевт"
Фармвестник-ТВ
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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