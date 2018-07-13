Владелец ростовского ЗАО «Фармацевт» делает ставку на стратегические инвестиции в IT

Учредитель ростовского ЗАО «Фармацевт» Павел Прибылов инвестирует 250 млн руб. в создание глобальной онлайн-платформы с использованием технологии блокчейн для рынка страхования. По мнению бизнесмена, данное решение продиктовано тем, что «настало время стратегических инвестиций в IT».

Разработка программного обеспечения — заметная статья расходов для страховых компаний, что делает готовые продукты достаточно дорогими. Создаваемая и пока существующая в формате демо платформа доступна как крупным страховым компаниям, так и частным лицам, готовым попробовать себя в страховом бизнесе, и в конечном счете позволит существенно экономить застрахованным.

Инвестор сравнивает свой проект с известным сервисом Uber. Платформа соединит собственно страховые компании, смежные бизнесы и потребителей и совершит небольшую революцию в страховании, причем не только в России, но и в перспективе - в мировом масштабе.

«Блокчейн проникает в самые разные сферы деятельности в России, - рассказал Forbes Павел Прибылов. – Я считаю, вскоре мы увидим, как он станет основополагающей технологией в новой экономике».

ЗАО «Фармацевт» занимается развитием аптечной розницы под брендом «Социальная аптека» (насчитывает более 300 торговых точек), оптовыми поставками лекарственных препаратов, медизделий и медицинского оборудования. По данным rusprofile.ru, выручка компании в 2016 году составила 7,3 млрд руб.