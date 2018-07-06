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Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарств

06.07.2018
Фото: www.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 20 июня 2018 года.

Правительству РФ поручено:

- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на уточнение порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения в отношении различных групп таких препаратов.

Срок – 30 ноября 2018 г.;

- рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов для медицинского применения на основе информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Доклад – до 15 сентября 2018 г.

Ответственный: Дмитрий Медведев.

Минздраву России поручено:

- разработать при участии ФАС и утвердить план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018–2021 годы с указанием этапов, сроков и целевых показателей выполнения этих мероприятий в отношении различных групп лекарственных препаратов. Обеспечить реализацию названного плана.

Доклад – до 1 сентября 2018 г., далее – один раз в полгода.

Ответственные: Вероника Скворцова, Игорь Артемьев.

- разработать и утвердить план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в субъектах Российской Федерации к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и обеспечить его реализацию.

Доклад – до 15 октября 2018 г., далее – ежеквартально.

Ответственный: Вероника Скворцова.

Министерству здравоохранения Российской Федерации при участии ФАС на основе данных информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществить переход:

- с 1 июля 2018 г. – на использование средневзвешенных цен в отношении однородных групп лекарственных препаратов для медицинского применения.

Доклад – до 1 сентября 2018 г.;

- с 1 января 2019 г. – на использование референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения, в отношении которых определена взаимозаменяемость в соответствии с планом мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018–2021 гг.

Доклад – до 1 декабря 2018 г., далее – ежеквартально.

Ответственные: Вероника Скворцова, Игорь Артемьев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
взаимозаменяемость
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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