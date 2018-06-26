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Владимир Путин поручил поддержать разработчиков медизделий из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров

26.06.2018
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня 2018 года. Всего утверждено 15 поручений, два из них касаются сферы здравоохранения.

Так, Правительству РФ поручено до 15 сентября представить предложения, направленные на реализацию мер по поддержке научных коллективов, разрабатывающих медицинские изделия из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров, в целях доведения результатов научных разработок до промышленного производства медицинских изделий и ускорения их вывода на рынок, а также внедрения в практическую деятельность медицинских организаций.

Кроме того, Минздраву России совместно с администрацией Владимирской области поручено обеспечить в г. Струнино Владимирской области проведение капитального ремонта (реконструкции) зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснащение этих ЛПУ современным медицинским оборудованием. Доклад – до 31 декабря 2018 г.

Стоит отметить, что во время «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что в России готовится национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Программа готовится. Нужно строить новые онцкоцентры и дооборудовать уже имеющиеся. До 2024 года на эти цели будет потрачен триллион рублей», – заявил президент.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
изделия медицинского назначения
Фармвестник-ТВ
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19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
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