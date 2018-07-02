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Лента · В России
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Владимир Жириновский предложил национализировать фармацевтическую промышленность

02.07.2018

Производство лекарств должно быть целиком сосредоточено в руках государства. Об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний, посвященных внедрению маркировки лекарств.

По его мнению, одновременно с внедрением проекта по маркировке, следует ужесточить ответственность аптек за продажу недоброкачественных лекарств, а также «провести полную национализацию фармпредприятий и аптечных сетей».

Кроме того депутат предложил перевести все препараты в разряд рецептурных и полностью запретить их рекламу.

Как подчеркнул Владимир Жириновский, «маркировка нужна», но аналогичный проект с алкоголем получился не без изъянов, а потому в случае с лекарствами важно «закрыть все лазейки перед бракоделами».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическая промышленность
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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