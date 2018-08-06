Внесены изменения порядок размещения рекламы в детских передачах

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе».

Принятым документом в Федеральный закон «О рекламе» вносятся отдельные изменения, касающиеся рекламы в телепрограммах и телепередачах, а также в детских радиопередачах.

Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать 20% времени вещания в течение часа и 15% времени вещания в течение суток. Данное ограничение применяется с учетом особенностей, установленных для телеканалов, которые в соответствии с лицензией на вещание распространяются на территориях менее чем половины субъектов РФ.

Кроме того, законом уточняется, что в детских телепередачах и радиопередачах не допускается распространение рекламы отдельных видов товаров, особенности рекламы которых установлены главой 3 Федерального закона «О рекламе». Данное ограничение не распространяется на спонсорскую рекламу, за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.

«Исключение, сделанное для спонсорской рекламы, будет применимо и к производителям лекарственных средств, медицинских изделий, БАД, – отмечал ранее в беседе с «ФВ» партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев. – Однако к понятиям «спонсор» и «спонсорская реклама» законом уже установлены дополнительные требования. И в широкой практике до сих пор не встречалось случаев, чтобы, скажем, производитель БАД распространял в детских телепередачах свою спонсорскую рекламу».

Иначе говоря, если для рекламирования продукта достаточно просто купить эфирное время (слот в рекламном блоке), то спонсорство – это более обременительное занятие, так как спонсор принимает участие в создании телепередачи или события, с которого ведется телетрансляция, заключил эксперт.