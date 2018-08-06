 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
337

Внесены изменения порядок размещения рекламы в детских передачах

06.08.2018

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе».

Принятым документом в Федеральный закон «О рекламе» вносятся отдельные изменения, касающиеся рекламы в телепрограммах и телепередачах, а также в детских радиопередачах.

Общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы, прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом ее наложения на кадр телепрограммы не может превышать 20% времени вещания в течение часа и 15% времени вещания в течение суток. Данное ограничение применяется с учетом особенностей, установленных для телеканалов, которые в соответствии с лицензией на вещание распространяются на территориях менее чем половины субъектов РФ.

Кроме того, законом уточняется, что в детских телепередачах и радиопередачах не допускается распространение рекламы отдельных видов товаров, особенности рекламы которых установлены главой 3 Федерального закона «О рекламе». Данное ограничение не распространяется на спонсорскую рекламу, за исключением спонсорской рекламы алкогольной продукции, продукции военного назначения и оружия, основанных на риске игр, пари, услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.

«Исключение, сделанное для спонсорской рекламы, будет применимо и к производителям лекарственных средств, медицинских изделий, БАД, – отмечал ранее в беседе с «ФВ» партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев. – Однако к понятиям «спонсор» и «спонсорская реклама» законом уже установлены дополнительные требования. И в широкой практике до сих пор не встречалось случаев, чтобы, скажем, производитель БАД распространял в детских телепередачах свою спонсорскую рекламу».

Иначе говоря, если для рекламирования продукта достаточно просто купить эфирное время (слот в рекламном блоке), то спонсорство – это более обременительное занятие, так как спонсор принимает участие в создании телепередачи или события, с которого ведется телетрансляция, заключил эксперт.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.07.2018 Таинственные доброжелатели помогли аптеке исполнить распоряжение городских властей
19.07.2018 Госдума приняла в первом чтении закон о запрете рекламы лекарств в детских передачах
18.04.2018 Сенаторы предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении
09.04.2018 «Эвалар» получил премию Gold Print Awards как лучший рекламодатель в категории «Фарма»
16.01.2018 AbbVie и Pfizer сохранили лидерство по расходам на TВ-рекламу в США в 2017 г.
Метки
реклама
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения