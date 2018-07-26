Внесены изменения в порядок определения начальной цены контракта

Минздрав внес изменения в порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 871н. Соответствующий приказ Минздрава России от 26.06.2018 № 386н зарегистрировал Минюст России 24 июля.

Приказ №871, в частности, дополнен пунктом следующего содержания:

«При расчете НМЦК оптовые надбавки, размер которых не должен превышать предельных размеров оптовых надбавок, установленных органами исполнительной власти субъектов РФ, применяются при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в Перечень ЖНВЛП (за исключением случаев осуществления закупки у производителя лекарственных препаратов):

а) для обеспечения федеральных нужд, если НМЦК не превышает десять млн рублей, а также если НМЦ свыше 10 млн рублей, при условии непревышения цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата, содержащейся в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП;

б) для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, если НМЦК не превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом субъекта РФ и составляет не более десяти млн рублей, а также если НМЦ свыше десяти млн рублей, а также если НМЦК свыше установленного высшим исполнительным органом субъекта РФ размера или свыше десяти млн рублей при условии непревышения цены единицы планируемого к закупке лекарственного препарата, содержащейся в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.

В документе также указано, что до 1 июля 2019 г. в расчет цены за единицу лекарственного препарата принимаются данные заключенных контрактов без учета НДС, после указанной даты – данные исполненных контрактов без учета НДС и оптовой надбавки.

Стоит отметить, что применение ряда приказов министерства, касающихся закупок лекарственных средств (в том числе приказа № 871н от 26.10.2017 г.), вызвало много вопросов у участников фармрынка. Минздрав был вынужден подготовить разъяснения по процедуре определения начальной минимальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.