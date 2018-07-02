Внесены изменения в Правила представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств

Правительство РФ установило требования по формированию отчетности юрлицами, осуществляющими оборот веществ, находящихся под международным контролем, не включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Соответствующее Постановление Правительства РФ №732 от 26.06.2018 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Приложениями к документу представлены бланки отчетов о производстве и ввозе (вывозе) веществ, находящихся под международным контролем, не включенных в перечень, а также о производстве лекарственных средств, содержащих такие вещества.

Кроме того в документе приводятся сроки представления в Минпромторг России отчетов юридическими лицами, осуществляющими производство таких веществ.